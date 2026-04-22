Deutsche Telekom Aktie

Deutsche Telekom für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508

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22.04.2026 11:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Deutsche Telekom auf 'Overweight' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ein Zusammengehen des Telekommunikationskonzerns mit seiner in den USA börsennotierten Tochter T-Mobile US würde die Investoren überraschen und zunächst mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben, schrieb Akhil Dattani in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Er verwies auf einen Medienbericht, dem zufolge es entsprechende Überlegungen gibt. Eine solche Transaktion ziele erkennbar darauf, den Bewertungsabschlag der Bonner im Vergleich zur US-Tochter zu beseitigen, mehr Mittel für Zukäufe zur Verfügung zu haben und den weltgrößten Telekommunikationskonzern zu schaffen./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / 06:25 / BST

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