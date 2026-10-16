DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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16.10.2026 22:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe stark abgeschnitten und die Markterwartung übertroffen, schrieb Alexia Dogani am Freitag mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit). Der Ausblick klinge zuversichtlich./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST

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15.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
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08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
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