DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
|
16.10.2026 22:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe stark abgeschnitten und die Markterwartung übertroffen, schrieb Alexia Dogani am Freitag mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit). Der Ausblick klinge zuversichtlich./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 19:45 / BST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|
16.10.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro (dpa-AFX)
|
16.10.26
|DHL erhöht nach Ergebnisanstieg Prognose (dpa-AFX)
|
16.10.26
|EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG raises full-year 2026 earnings guidance (EQS Group)
|
16.10.26
|EQS-Adhoc: DHL AG: DHL AG erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr 2026 (EQS Group)
|
15.10.26
|ANALYSE-FLASH: RBC startet DHL Group mit 'Outperform' - Ziel 67 Euro (dpa-AFX)
|
14.10.26
|DHL: Bundesregierung streicht der Post einen Steuervorteil (dpa-AFX)
|
14.10.26
|Wegfall des Steuervorteils für die Post: DHL-Aktie zeigt sich robust (dpa-AFX)
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|DHL Group Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group Sell
|UBS AG
|08.10.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|58,52
|1,35%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schließt leichter -- ATX und DAX verabschieden sich deutlich höher ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.