DHL Group Aktie

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WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004

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27.10.2026 20:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt DHL Group auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group (DHL Group (ex Deutsche Post)) nach Zahlen des US-Logistikers UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das derzeit disziplinierte Branchenumfeld sei von dem US-Logistiker unterstrichen worden, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stehe im Einklang mit den vorher veröffentlichten Eckdaten von DHL./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 17:06 / GMT

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27.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.10.26 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
20.10.26 DHL Group Overweight Barclays Capital
19.10.26 DHL Group Kaufen DZ BANK
19.10.26 DHL Group Buy Deutsche Bank AG
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DHL Group (ex Deutsche Post) 57,72 -1,77% DHL Group (ex Deutsche Post)

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