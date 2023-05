ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel 530 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für easyJet auf "Neutral" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Die Zahlen der Fluggesellschaft für das erste Geschäftshalbjahr hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die starken Umsatztreiber könnten im Verlauf des Sommers leichte Anhebungen der Schätzungen weiter stützen und dies bleibe der wichtigste Kurstreiber. Easyjet könnte die mittelfristigen Ziele schneller erreichen./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2023 / 07:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2023 / 07:49 / BST

