E.ON Aktie
WKN DE: ENAG99 / ISIN: DE000ENAG999
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05.11.2026 15:06:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Eon auf 'Overweight' - Ziel 21,70 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon (EON SE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Dass die Bundesnetzagentur die Festlegung zur pauschalen Gesamtkapitalverzinsung Gas entgegen der bisherigen Planung erst im Jahr 2027 statt 2026 treffen werde, sei positiv für Stromnetzbetreiber, schrieb Pavan Mahbubani in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Regulierungsbehörde reagiere auf Druck für höhere Renditen im Gasbereich, in dem die Notwendigkeit für Investitionen deutlich niedriger sei als bei Strom./mis/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 13:34 / GMT
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