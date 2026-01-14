Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
14.01.2026 11:14:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT
