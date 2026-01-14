Fresenius Medical Care Aktie

Fresenius Medical Care für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.01.2026 11:14:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) mit einem Kursziel von 37,40 Euro auf "Underweight" belassen. 2026 werde wohl ein Übergangsjahr, schrieb David Adlington am Mittwoch nach der Präsentation der Chefin des Dialysekonzerns auf der Healthcare-Konferenz von JPMorgan. Die Grippesaison sei bereits im Dezember gestartet. FMC prüfe noch, ob lediglich die Behandlungszahlen oder auch die Sterblichkeit der Dialyse-Patienten beeinflusst worden sei./rob/ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 05:59 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.

mehr Nachrichten