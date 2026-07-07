Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|
07.07.2026 09:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) auf "Underweight" mit einem Kursziel von 37,40 Euro belassen. Aus neuesten Daten zu Nierenerkrankungen im Endstadium gehe hervor, dass immer weniger Patienten aufgrund von Typ-2-Diabetes mit der Dialyse begännen, schrieb David Adlington am Montagabebd. Deshalb und wegen zunehmender Nierentransplantationen verliere der Dialyseanbieter weiter Marktanteile./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:19
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt FMC auf 'Underweight' - Ziel 37,40 Euro (dpa-AFX)
|
06.07.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
06.07.26
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
03.07.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
03.07.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
02.07.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)