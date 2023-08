ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Neutral' - Ziel 48 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum zweiten Quartal und einem optimistischeren Ausblick auf "Neutral" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) liege um vier Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Analystin Elodie Rall in einer ersten Reaktion am Dienstag. Gründe hierfür sei eine geringere Profitabilität in der Bodenabfertigung und im internationalen Geschäft des Flughafenbetreibers. Die etwas optimistischere Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr finde sich in der Markterwartung bereits wieder. Größere Änderungen an den Konsensschätzungen werde es daher wohl nicht geben./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2023 / 07:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2023 / 07:47 / BST

