Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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08.09.2026 11:04:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Elodie Rall sieht in der europäischen Infrastrukturbranche enormes Wertpotenzial, wie sie in ihrem Ausblick auf das zweite Halbjahr schrieb. Das Timing einer Neubewertung sei allerdings ungewiss. Bei Fraport dürften sich die Anleger nach der Underperformance der Aktien vor allem auf Cashflow-Belebung konzentrieren. Zudem wären die Papiere der Frankfurter klarer Profiteur jeglicher Waffenstillstands-Neuigkeiten./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 20:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / 00:15 / BST

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06:36 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.08.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
13.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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