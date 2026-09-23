Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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23.09.2026 08:49:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management des Flughafenbetreibers habe sich optimistisch zur angestrebten Barmittelentwicklung im laufenden Jahr sowie den Flugverkehrs- und operativen Ergebnisaussichten (Ebitda) 2027 geäußert, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer Brancheneinschätzung. Fraport und Konkurrent Aeroports de Paris (ADP) sind ihre Favoriten./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:20 / BST

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08.09.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
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