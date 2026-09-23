Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
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23.09.2026 08:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Overweight" belassen. Das Management des Flughafenbetreibers habe sich optimistisch zur angestrebten Barmittelentwicklung im laufenden Jahr sowie den Flugverkehrs- und operativen Ergebnisaussichten (Ebitda) 2027 geäußert, schrieb Elodie Rall am Dienstag in ihrer Brancheneinschätzung. Fraport und Konkurrent Aeroports de Paris (ADP) sind ihre Favoriten./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:20 / BST
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Nachrichten zu Fraport AG
|
12:27
|MDAX-Handel aktuell: So performt der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
08:49
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 81 Euro (dpa-AFX)
|
22.09.26
|MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: So performt der MDAX nachmittags (finanzen.at)
|
22.09.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags fester (finanzen.at)
|
15.09.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX steigt nachmittags (finanzen.at)
|
11.09.26
|Fraport-Aktie dennoch im Plus: Frankfurter Flughafen verzeichnet leichten Rückgang beim Passagieraufkommen (dpa-AFX)
Analysen zu Fraport AG
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:38
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|11.09.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|10.08.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|Fraport Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|62,50
|-2,27%
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