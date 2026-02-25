Fresenius Aktie

Fresenius für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

25.02.2026 10:52:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 53,60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius (Fresenius SECo) mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick dürfte mit leichter Enttäuschung aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Letztlich sei er aber eher konservativ./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT

12:31 Fresenius Kaufen DZ BANK
10:18 Fresenius Buy UBS AG
08:59 Fresenius Overweight Barclays Capital
08:40 Fresenius Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08:21 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
