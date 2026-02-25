Fresenius Aktie
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
|
25.02.2026 10:52:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 53,60 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius (Fresenius SECo) mit einem Kursziel von 53,60 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick dürfte mit leichter Enttäuschung aufgenommen werden, schrieb David Adlington am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht. Letztlich sei er aber eher konservativ./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:13 / GMT
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|51,08
|1,83%
