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26.10.2026 10:05:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 55,20 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius (Fresenius SECo) mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Quartalszahlen des Medizinkonzerns am 4. November liege er beim Umsatz 1,6 Prozent über dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf Augenhöhe, schrieb David Adlington am Montag. Insgesamt rechnet er mit einem guten Zwischenbericht. Die Aktien hätten sich etwa von den Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der dem Wachstumspotenzial nicht gerecht werde. Fresenius bleibe sein Branchenfavorit./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT

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21.10.26 Fresenius Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
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