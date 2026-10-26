Fresenius Aktie
WKN DE: FRE5EN / ISIN: DE000FRE5EN2
|
26.10.2026 10:05:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 55,20 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Fresenius (Fresenius SECo) mit einem Kursziel von 55,20 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Quartalszahlen des Medizinkonzerns am 4. November liege er beim Umsatz 1,6 Prozent über dem Konsens und für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) auf Augenhöhe, schrieb David Adlington am Montag. Insgesamt rechnet er mit einem guten Zwischenbericht. Die Aktien hätten sich etwa von den Sorgen wegen der deutschen Gesundheitsreform erholt, würden aber immer noch mit einem Abschlag gehandelt, der dem Wachstumspotenzial nicht gerecht werde. Fresenius bleibe sein Branchenfavorit./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 04:29 / GMT
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA
|
10:05
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Fresenius SE auf 'Overweight' - Ziel 55,20 Euro (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Frankfurt: DAX fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
23.10.26
|ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Fresenius SE auf 54 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
23.10.26
|Buy für Fresenius SE-Aktie nach Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyse (finanzen.at)
|
21.10.26
|Buy von Jefferies & Company Inc. für Fresenius SE-Aktie (finanzen.at)
Analysen zu Fresenius SE & Co. KGaA
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|06:42
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|Fresenius Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.26
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|23.04.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.05.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.25
|Fresenius Market-Perform
|Bernstein Research
|26.02.25
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA
|46,21
|0,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.