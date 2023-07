ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Goldman Sachs auf 'Overweight' - Ziel 398 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Goldman Sachs auf "Overweight" mit einem Kursziel von 398 US-Dollar belassen. Die Resultate zum zweiten Quartal seien wegen Abschreibungen schwach ausgefallen, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Dies sei aber am Markt auch schon vorweggenommen worden. Vielleicht könnten sich die Papiere kurzfristig wieder berappeln, jetzt wo die schlechten Nachrichten bekannt sind./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:28 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 13:44 / BST

