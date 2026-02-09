Hapag-Lloyd Aktie
WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475
|
09.02.2026 16:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Eckdaten für 2025 auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen der Reederei habe deutlich über der mittleren Markterwartung gelegen, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Unternehmen im Schlussquartal 2025 - anders als Konkurrenten - auch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern erzielt. Dabei habe allerdings in nicht näher bezifferter positiver Einmaleffekt eine Rolle gespielt./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:59 / GMT
Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG
Analysen zu Hapag-Lloyd AG
|15:18
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.01.26
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|19.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
