WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

16.02.2026 19:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Hapag-Lloyd auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd mit Blick auf eine Übernahme der Reederei ZIM auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der von der Hamburger Großreederei gebotene Kaufpreis von 35 US-Dollar je ZIM-Aktie liege um rund 60 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag, schrieb Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Das belege, dass Größe und Marktanteile in der Branche schwerer wögen als das Schaffen von Wert./bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 15:54 / GMT

Nachrichten zu Hapag-Lloyd AG

Analysen zu Hapag-Lloyd AG

18:09 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:42 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
11.02.26 Hapag-Lloyd Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.02.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
22.01.26 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Hapag-Lloyd AG 113,90 -5,00% Hapag-Lloyd AG

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

