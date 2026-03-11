Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|
11.03.2026 13:15:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Henkel auf 'Underweight' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Henkel (Henkel vz) nach Zahlen mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Underweight"belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im vergangenen Jahr mit dem vergleichbaren Wachstum und dem bereinigten Ergebnis je Aktie etwas enttäuscht, schrieb Celine Pannuti am Mittwoch in ihrer ersten Reaktion. Dazu rechne Henkel mit einem schwachen Start ins laufende Jahr./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 07:39 / GMT
