ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt HP Inc nach Zahlen auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für HP Inc (HP) nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 US-Dollar belassen. Analyst Samik Chatterjee sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von soliden Zahlen, die leicht über den Konsenserwartungen gelegen hätten, sowie von einem stabilen Ausblick des PC- und Druckerherstellers./ck/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.05.2022 / 23:39 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.05.2022 / 23:40 / EDT

