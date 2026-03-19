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19.03.2026 14:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IONOS nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Größere Änderungen an den Schätzungen für den Anbieter von Internetdiensten dürfte es mit Blick auf dessen Jahresprognosen nicht geben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT

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