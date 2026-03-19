IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
19.03.2026 14:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für IONOS nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Overweight" belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Toby Ogg am Donnerstag. Größere Änderungen an den Schätzungen für den Anbieter von Internetdiensten dürfte es mit Blick auf dessen Jahresprognosen nicht geben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2026 / 07:57 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
19.03.26
|Verluste in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsende deutlich ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
19.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX rauscht am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
19.03.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Ionos auf 'Overweight' - Ziel 37 Euro (dpa-AFX)
|
19.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
19.03.26
|ROUNDUP: UI-Tochter Ionos steigert Umsatz und Gewinn - Aktie legt deutlich zu (dpa-AFX)