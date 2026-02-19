Knorr-Bremse Aktie
WKN DE: KBX100 / ISIN: DE000KBX1006
|
19.02.2026 11:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Knorr-Bremse auf 'Neutral' - Ziel 94,70 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Knorr-Bremse nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 94,70 Euro auf "Neutral" belassen. Der Bremsenhersteller habe einen soliden Jahresabschluss gehabt, schrieb Akash Gupta am Donnerstag. Die Zielsetzungen lägen im Erwartungsrahmen. Er rechnet daher nicht mit einem sich verändernden Analystenkonsens./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:45 / GMT
