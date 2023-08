ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt LEG Immobilien auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für LEG (LEG Immobilien) nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Nach dem Zwischenbericht im Juni habe der Immobilienkonzern nur noch wenig neue Nachrichten geliefert, schrieb Analyst Neil Green in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Positiv wertete er, dass die 2024 und 2025 auslaufenden Unternehmensanleihen nun gedeckt seien./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:41 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2023 / 06:41 / BST

