L'Oréal Aktie
WKN: 853888 / ISIN: FR0000120321
|
20.02.2026 19:49:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt L'Oreal auf 'Neutral' - Ziel 365 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für L'Oreal (LOréal) nach einer Veranstaltung anlässlich der Konsumgüter-Konferenz Cagny auf "Neutral" mit einem Kursziel von 365 Euro belassen. Konzernchef Nicolas Hieronimus habe den guten Start des Unternehmens ins Jahr 2026 sowohl in China als auch in den USA bekräftigt und betont, dass sich L'Oreal in einer "Beschleunigungsphase" befinde, schrieb Celine Pannuti in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 16:40 / GMT
