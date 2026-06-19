Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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19.06.2026 13:34:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Die Treibstoffkosten seien geringer als zuvor von der Airline veranschlagt, schrieb Harry J Gowers am Freitag anlässlich einer Fachkonferenz mit Finanzvorstand Till Streichert. Die Preistrends blieben solide. Damit dürfte die Prognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) noch Luft nach oben haben./rob/ajx/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 00:37 / BST

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