ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa auf 'Overweight' - Ziel 13 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Lufthansa nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Dank einer überraschend guten Kostenkontrolle habe die Fluggesellschaft die Erwartungen ein wenig übertroffen, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die bestätigten Ziele für 2023 und 2024 sollten angesichts der derzeitigen Stimmung positiv aufgenommen werden, an den Konsensschätzungen aber wenig ändern./gl/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2023 / 06:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2023 / 06:59 / GMT

