Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

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04.08.2026 09:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Lufthansa nach Zahlen auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 8 Euro auf "Neutral" belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen verfehlt und die Jahresziele seien wegen höherer Treibstoffkosten gesunken, schrieb Harry Gowers am Dienstag nach den Zahlen der Airline. Er rechnet mit Kursschwäche./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 06:49 / BST

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