Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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27.10.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach Zahlen und reduzierten Jahreszielen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Wegen eines relativ schwachen dritten Jahresviertels und eines wohl ebenfalls schwächeren Schlussquartals habe der Autobauer die Jahresziele gekürzt, schrieb Jose M Asumendi am Dienstag in einer ersten Reaktion. Das nur noch auf Vorjahresniveau erwartete operative Ergebnis (Ebit) dürfte die Konsensschätzung um 10 Prozent sinken lassen./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 09:31 / GMT
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Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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27.10.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 letztendlich freundlich (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
27.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Ende des Dienstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
27.10.26
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.10.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von Jefferies & Company Inc. mit Buy bewertet (finanzen.at)
|
27.10.26
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen mittags zu (finanzen.at)
|
27.10.26
|DAX aktuell: DAX am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|40,01
|-3,53%
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