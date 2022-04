ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Analyst Jose Asumendi rechnet in am Freitag vorliegenden ersten Ausblick mit einem sehr starken ersten Quartal der Stuttgarter. Sie hätten wohl insbesondere vom Produktmix und ihrer Preissetzungsmacht profitiert./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2022 / 19:21 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2022 / 00:15 / BST