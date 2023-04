ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Mercedes-Benz auf 'Overweight' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Preisgestaltung und damit auch die Profitabilität des Autobauers seien nach wie vor sehr stark, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Ersteinschätzung. Insgesamt ließen die Eckdaten der Stuttgarter positive Rückschlüsse auf die gesamte Branche zu./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2023 / 21:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.04.2023 / 21:09 / BST

