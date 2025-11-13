Merck Aktie

Merck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 13:19:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 155 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA (Merck) nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sprach in seiner ersten Reaktion am Donnerstag von starken Resultaten des Pharma- und Technologiekonzerns. Der Experte hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) hervor. Die nochmals eingeengte Jahresprognose impliziere einen leichten Anstieg der Gewinnerwartung./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:16 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten