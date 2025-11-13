Merck Aktie
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
|
13.11.2025 13:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Merck KGaA auf 'Overweight' - Ziel 155 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA (Merck) nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 155 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sprach in seiner ersten Reaktion am Donnerstag von starken Resultaten des Pharma- und Technologiekonzerns. Der Experte hob insbesondere die positive Überraschung beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebitda) hervor. Die nochmals eingeengte Jahresprognose impliziere einen leichten Anstieg der Gewinnerwartung./rob/la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:16 / GMT
