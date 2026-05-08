Michelin Aktie
WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261
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08.05.2026 12:04:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Michelin auf 'Neutral' - Ziel 30 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen bevorzugt Jose Asumendi Reifenhersteller, die in Wachstumssegmenten gut positioniert seien, die Erwartungen überboten und Spielraum für ein Übertreffen der Margenerwartungen hätten, wie er in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung schrieb. Vor diesem Hintergrund favorisiert er Continental und die ebenfalls mit "Outperform" empfohlene Pirelli-Aktie gegenüber Michelin. Nokian stuft er mit "Underweight" ein./rob/gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2026 / 00:57 / BST
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