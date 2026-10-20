Michelin Aktie

Michelin für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261

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20.10.2026 23:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Michelin auf 'Overweight' - Ziel 42 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Michelin (Michelin (Compagnie Générale d Etablissements Michelin SCPA)) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Jose M Asumendi ließ nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen seine Gewinnschätzungen für den Reifenhersteller weitgehend unverändert, wie er am Dienstabend schrieb./ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:51 / BST

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14:17 Michelin Outperform Bernstein Research
10:24 Michelin Buy Jefferies & Company Inc.
10:20 Michelin Buy Deutsche Bank AG
20.10.26 Michelin Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 Michelin Neutral UBS AG
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