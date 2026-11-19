Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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19.11.2026 09:04:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Microsoft auf 'Overweight' - Ziel 625 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit einem führenden KI-Manager mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Entwicklung wettbewerbsfähiger KI-Produkte erfordere zunehmend eine Arbeitsweise, die der eines KI-Forschungslabors ähnelt - mit erheblichen Token-Budgets für Entwickler, schnellem Experimentieren, laborähnlichen Engineering-Strukturen sowie Entwicklern, die sowohl modell- als auch infrastrukturorientiert arbeiten, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:22 / EST
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