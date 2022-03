ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MorphoSys nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Der Umsatz habe zwar die Konsensschätzung deutlich übertroffen, sei aber wie von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung. Angesichts des bestätigten Ausblicks auf 2022 und mangels neuer Nachrichten aus der Wirkstoffentwicklung dürfte die Aktie des Biotech-Unternehmens kurzfristig keine großen Sprünge machen./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2022 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2022 / 00:15 / GMT

