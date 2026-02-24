MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|
24.02.2026 10:04:41
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 465 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU (MTU Aero Engines) mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
18:08
|AKTIE IM FOKUS 3: Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch (dpa-AFX)
|
17:59
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
17:59
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
17:20
|AKTIE IM FOKUS 2: Ausblick drückt MTU kräftig unter jüngstes Rekordhoch (dpa-AFX)
|
15:59