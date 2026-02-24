MTU Aero Engines Aktie

24.02.2026 10:04:41

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt MTU auf 'Overweight' - Ziel 465 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für MTU (MTU Aero Engines) mit einem Kursziel von 465 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf 2026 liege beim operativen Ergebnis im Rahmen der Erwartungen, sei beim Free Cashflow aber etwas mau, schrieb David Perry am Dienstag nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 07:53 / GMT

