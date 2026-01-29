Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
|
29.01.2026 12:16:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) nach positiven Eckdaten mit einem Kursziel von 110 Euro auf "Overweight" belassen. Das Wachstum des Bausoftwarespezialisten sei im vierten Quartal währungsbereinigt dynamischer gewesen als gedacht, schrieb Joseph George am Donnerstag./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / GMT
