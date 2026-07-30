Nemetschek Aktie
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
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30.07.2026 10:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nemetschek auf 'Overweight' - Ziel 110 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek (Nemetschek SE) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Bausoftware-Konzern habe sich im zweiten Quartal beim Umsatz aus eigener Kraft besser entwickelt als erwartet, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der operative Gewinn (Ebitda) liege auf den ersten Blick zwar unter der Erwartung, doch erscheine die zugrunde liegende Entwicklung deutliche robuster./mis/rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:53 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:53 / BST
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