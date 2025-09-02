Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
02.09.2025 13:06:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 85 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) mit einem Kursziel von 85 Franken auf "Neutral" belassen. Der weitere notfallmäßige Wechsel an der Spitze der Schweizer dürfte den Markt kaum beruhigen, schrieb Celine Pannuti am Montagabend. Sie erinnerte daran, dass bereits der nun entlassene Chef ohne sorgfältigen Auswahlprozess ins Amt gekommen sei. Pannuti sieht weiter ein Fragezeichen hinter dem mittelfristigen Kurs des Konzerns./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 19:47 / BST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)mehr Nachrichten
|
13:06
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 85 Franken (dpa-AFX)
|
12:26
|Dienstagshandel in Zürich: SLI verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.at)
|
12:26