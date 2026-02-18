Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
18.02.2026 21:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) mit Blick auf Änderungen im Verwaltungsrat auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Diese kämen eher einer Weiterentwicklung gleich als einem Schrittwechsel, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Frühere Änderungen bei Konsumgüterherstellern wie Danone und Unilever seien tiefgreifender gewesen./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 18:45 / GMT
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|09:28
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|09:24
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:38
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|89,39
|2,64%
