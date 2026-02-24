Nestlé Aktie

Nestlé für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
24.02.2026 18:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Manager hätten eine starke Dynamik des Lebensmittelkonzerns angemerkt - mit einem sich verbessernden Trend bei den Marktanteilen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze das Wachstumsziel des Lebensmittelkonzerns. Unter anderem sei noch über die Kapitalstruktur, die Zukunft des Wassergeschäfts, das Babynahrungs-Geschäft in China und Rohmaterialpreise gesprochen worden./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:21 / GMT

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Nachrichten

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

mehr Analysen
24.02.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
23.02.26 Nestlé Kaufen DZ BANK
23.02.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
20.02.26 Nestlé Neutral UBS AG
20.02.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Nestlé SA (Nestle) 90,76 -0,08% Nestlé SA (Nestle)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:03 Wenig Veränderung: Auf diese Aktien setzte der Gates Foundation Trust im 4. Quartal 2025
24.02.26 Depot-Update: Die Q4-Strategie von George Soros
23.02.26 So hat die Deutsche Bank im vierten Quartal 2025 investiert: Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.
22.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 8
22.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 8: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX dürfte wenig verändert starten -- DAX fester erwartet -- Asiens Börsen profitieren von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt wird voraussichtlich wenig bewegt starten. Am deutschen Markt sind leichte Startgewinne zu erwarten. An den Börsen in Asien sind zur Wochenmitte Aufschläge zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen