Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
24.02.2026 18:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nestle auf 'Neutral' - Ziel 90 Franken
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nestle (Nestlé) nach einem Treffen mit den Konzern- und Finanzchefs auf "Neutral" mit einem Kursziel von 90 Franken belassen. Die Manager hätten eine starke Dynamik des Lebensmittelkonzerns angemerkt - mit einem sich verbessernden Trend bei den Marktanteilen, schrieb Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies stütze das Wachstumsziel des Lebensmittelkonzerns. Unter anderem sei noch über die Kapitalstruktur, die Zukunft des Wassergeschäfts, das Babynahrungs-Geschäft in China und Rohmaterialpreise gesprochen worden./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 15:21 / GMT
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|24.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|24.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|23.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.02.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|20.02.26
|Nestlé Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Nestlé SA (Nestle)
|90,76
|-0,08%
