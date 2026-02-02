Nokia Aktie

Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

02.02.2026 12:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Im vierten Quartal habe der Umsatz im Mobilfunkbereich positiv überrascht, aber nicht im eigentlichen Wachstumsbereich Netzwerkinfrastruktur, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Der Ausblick auf 2026 signalisiere noch mehr Investitionen in künftiges Wachstum. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 auf Basis der Schätzungen für 2027 hält der Experte die Aktien aber für zu billig angesichts der guten Aussichten./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Nachrichten zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)



Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.)


09:33 Nokia Sell Goldman Sachs Group Inc.
07:21 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Market-Perform Bernstein Research
29.01.26 Nokia Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 Nokia Neutral UBS AG
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 5,41 0,19%

Nokia Oyj (Nokia Corp.) 5,41 0,19% Nokia Oyj (Nokia Corp.)

