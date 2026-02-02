Nokia Aktie
WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
|
02.02.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Nokia auf 'Overweight' - Ziel 6,90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia mit einem Kursziel von 6,90 Euro auf "Overweight" belassen. Im vierten Quartal habe der Umsatz im Mobilfunkbereich positiv überrascht, aber nicht im eigentlichen Wachstumsbereich Netzwerkinfrastruktur, schrieb Sandeep Deshpande am Freitagabend. Der Ausblick auf 2026 signalisiere noch mehr Investitionen in künftiges Wachstum. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8 auf Basis der Schätzungen für 2027 hält der Experte die Aktien aber für zu billig angesichts der guten Aussichten./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 18:38 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Aktien in diesem Artikel
|Nokia Oyj (Nokia Corp.)
|5,41
|0,19%