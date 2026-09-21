ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Novo Nordisk auf 'Neutral' - Ziel 275 Kronen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 275 dänischen Kronen auf "Neutral" belassen. Die mittelfristigen Ziele ließen den Markterwartungen selbst bei optimistischster Interpretation kaum Spielraum, schrieb Richard Vosser am Montag anlässlich der Pressemeldung zum Kapitalmarkttag des Spezialisten für Diabetes- und Abnehmpräparate./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2026 / 12:04 / BST

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