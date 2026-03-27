Pernod Ricard Aktie
WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693
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27.03.2026 15:34:39
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti bewertete am Donnerstagabend eine mögliche Fusion mit Brown-Forman. Das fusionierte Unternehmen würde auf einen Umsatz von etwas über 14,7 Milliarden Euro kommen und Pernod-Ricard eine stärkere Präsenz auf dem US-Markt verschaffen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:33 / GMT
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