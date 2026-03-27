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Pernod Ricard Aktie

Pernod Ricard für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 853373 / ISIN: FR0000120693

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27.03.2026 15:34:39

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Pernod Ricard auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pernod Ricard mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Celine Pannuti bewertete am Donnerstagabend eine mögliche Fusion mit Brown-Forman. Das fusionierte Unternehmen würde auf einen Umsatz von etwas über 14,7 Milliarden Euro kommen und Pernod-Ricard eine stärkere Präsenz auf dem US-Markt verschaffen./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 22:33 / GMT

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