ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 140 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Sportwagenbauer habe insgesamt ordentlich abgeschnitten und sollte im Schlussquartal die Margen dank des neuen Cayenne weiter steigern, schrieb Analyst Jose Asumendi am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/bek

