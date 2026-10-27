Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
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27.10.2026 09:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Porsche AG auf 'Overweight' - Ziel 50 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Porsche AG (Porsche vz) nach Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Sportwagenbauer habe ein insgesamt ordentliches Quartal hinter sich, das die gegenüber dem Vorjahr gestiegene Dynamik bestätige, schrieb Jose Asumendi am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Zudem habe Porsche in einem schwierigen Umfeld die Jahresziele bekräftigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 06:49 / GMT
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