RENK Aktie
WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730
|
05.03.2026 14:02:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Renk auf 'Overweight' - Ziel 75 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal habe unter den Erwartungen gelegen, schrieb David Perry am Donnerstagmorgen. Dies sei aber großteils bloß "Lärm". Er rät den Anlegern, jede Kursschwäche zum Kauf zu nutzen./rob/ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 07:47 / GMT
Analysen zu RENK
|05.03.26
|RENK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.03.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|RENK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.02.26
|RENK Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.02.26
|RENK Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|RENK
|53,68
|-9,29%
