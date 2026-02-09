Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

09.02.2026 09:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die detaillierten Studiendaten des MS-Wirkstoffs Fenebrutinib zeigten solide Wirksamkeit, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Die Sicherheit der Leber bleibe allerdings ein Sorgenfaktor hinsichtlich der US-Zulassung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 21:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

mehr Analysen
07:28 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:25 Roche Overweight Barclays Capital
02.02.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
02.02.26 Roche Kaufen DZ BANK
02.02.26 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Roche AG (Genussschein) 354,50 -0,53% Roche AG (Genussschein)

