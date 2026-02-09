ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die detaillierten Studiendaten des MS-Wirkstoffs Fenebrutinib zeigten solide Wirksamkeit, schrieb Richard Vosser am Sonntag. Die Sicherheit der Leber bleibe allerdings ein Sorgenfaktor hinsichtlich der US-Zulassung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2026 / 21:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / 00:15 / GMT

