Roche Aktie

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

06.03.2026 08:34:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

06.03.26 Roche Buy UBS AG
06.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 Roche Neutral Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.02.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,80 0,41% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Roche AG (Genussschein) 341,20 -2,93% Roche AG (Genussschein)

