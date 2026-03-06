Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|
06.03.2026 08:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Roche auf 'Neutral' - Ziel 350 Franken
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 350 Franken auf "Neutral" belassen. Die Phase-II-Studiendaten des Partners Zealand Pharma mit dem Abnehmmittel Petrelintide hätten etwas weniger Gewichtsverlust gezeigt als gedacht, schrieb Richard Vosser am Freitag. In einer Phase-III-Studie sei aber immer noch eine Gewichtsreduktion im mittleren Zehn-Prozent-Bereich möglich, wenn der Anteil besser ansprechender weiblicher Probanden höher liege. Vosser rechnet bei Roche daher nur mit einem kleinen Kursverlust./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:21 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Aktien in diesem Artikel
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|389,80
|0,41%
|Roche AG (Genussschein)
|341,20
|-2,93%
