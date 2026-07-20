Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
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20.07.2026 09:34:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern (Ebitda) hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen klar übertroffen, schrieb Dominic O'Kane in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem lobte er den angehobenen Jahresausblick des Stahlkonzerns./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2026 / 19:01 / BST
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