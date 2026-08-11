Salzgitter Aktie

Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
11.08.2026 12:04:38

ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wies am Dienstag in einer ersten Reaktion darauf hin, dass der operative Gewinn (Ebitda) in der Stahlfertigung unter seiner Schätzung liege. Das sei höheren Kosten geschuldet. Zudem sei die Nettoverschuldung höher als von ihm angenommen, weil das Unternehmen entgegen seiner Erwartung Betriebskapital aufgebaut habe./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten

Analysen zu Salzgitter

mehr Analysen
10:42 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 Salzgitter Halten DZ BANK
20.07.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.07.26 Salzgitter Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Salzgitter 51,35 -1,53% Salzgitter

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX muss Verluste hinnehmen -- DAX bleibt in Rekordnähe - ohne klare Richtung -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist ein rotes Vorzeichen zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert derweil seitwärts. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen