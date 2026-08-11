Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
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11.08.2026 12:04:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG (Salzgitter) nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Analyst Dominic O'Kane wies am Dienstag in einer ersten Reaktion darauf hin, dass der operative Gewinn (Ebitda) in der Stahlfertigung unter seiner Schätzung liege. Das sei höheren Kosten geschuldet. Zudem sei die Nettoverschuldung höher als von ihm angenommen, weil das Unternehmen entgegen seiner Erwartung Betriebskapital aufgebaut habe./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 08:16 / BST
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