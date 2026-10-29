Salzgitter Aktie
WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005
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29.10.2026 09:09:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Salzgitter auf 'Overweight' - Ziel 65 Euro
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG (Salzgitter) nach vorläufigen Quartalszahlen und der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlkonzerns liege 30 Prozent über den Erwartungen, schrieb Dominic O'Kane am Mittwoch. Das neue Ziel für die Kennziffer beinhalte ein weiteres fünfprozentiges Aufwärtspotenzial für die diesjährige Konsensschätzung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 22:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 00:15 / GMT
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