Sanofi Aktie
WKN: 920657 / ISIN: FR0000120578
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10.04.2026 20:19:38
ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Sanofi auf 'Neutral' - Ziel 95 Euro
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sanofi vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Seine Gewinnprognose für das erste Jahresviertel liege 4 Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte geht davon aus, dass der Pharmakonzern den Jahresausblick bestätigen wird./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2026 / 17:27 / BST
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